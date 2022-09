Harry e Meghan: adesso Carlo li tiene in pugno (Di sabato 17 settembre 2022) Con la regina Elisabetta viva il principe Harry e Meghan Markle avevano trovato il loro equilibrio. Ma la morte della Sovrana sconvolgerà le loro vite e c’è anche chi è pronto a scommettere sul fatto che torneranno a vivere nel Regno Unito, abbandonando per sempre il “sogno americano“. Di certo quello che accade in questi giorni conferma il sospetto: il nuovo re Carlo ha in pugno la situazione. Il nuovo Sovrano ha deciso di concedere al figlio Harry il favore di indossare gli abiti militari per la veglia dei principi prevista per sabato sera. Insieme agli altri nipoti della regina Elisabetta, dunque, il duca di Sussex osserverà 15 minuti di silenzio e preghiera di fronte al feretro della Regina. AnsaLui e la moglie, però, sarebbero stati esclusi dall’invito al grande ricevimento offerto da ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 settembre 2022) Con la regina Elisabetta viva il principeMarkle avevano trovato il loro equilibrio. Ma la morte della Sovrana sconvolgerà le loro vite e c’è anche chi è pronto a scommettere sul fatto che torneranno a vivere nel Regno Unito, abbandonando per sempre il “sogno americano“. Di certo quello che accade in questi giorni conferma il sospetto: il nuovo reha inla situazione. Il nuovo Sovrano ha deciso di concedere al figlioil favore di indossare gli abiti militari per la veglia dei principi prevista per sabato sera. Insieme agli altri nipoti della regina Elisabetta, dunque, il duca di Sussex osserverà 15 minuti di silenzio e preghiera di fronte al feretro della Regina. AnsaLui e la moglie, però, sarebbero stati esclusi dall’invito al grande ricevimento offerto da ...

