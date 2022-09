Gazzetta – Bakayoko, fallita l’uscita last minute: resta al Milan (almeno fino a gennaio) (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-16 10:00:05Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il centrocampista francese, che non aveva risolto in tempo il contratto due settimane fa, nelle ultime ore era vicino all’Olimpiacos. Ma la finestra di mercato in Grecia si è chiusa ieri sera L. Bianchin – S. Cantalupi 16 settembre– Milano Tiemoué Bakayoko resterà al Milan almeno fino a gennaio 2023. fino a ieri sera era opportuno chiudere la frase con un punto interrogativo, perché per il francese era ancora in vita un’opportunità degna di considerazione, che l’avrebbe portato in Grecia, all’Olympiacos. In alcuni paesi, infatti, il calciomercato non ha (aveva) ancora chiuso i battenti, e quindi c’era ancora un po’ di tempo. Il 28enne centrocampista ... Leggi su justcalcio (Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-16 10:00:05Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: Il centrocampista francese, che non aveva risolto in tempo il contratto due settimane fa, nelle ultime ore era vicino all’Olimpiacos. Ma la finestra di mercato in Grecia si è chiusa ieri sera L. Bianchin – S. Cantalupi 16 settembre–o Tiemouéresterà al2023.a ieri sera era opportuno chiudere la frase con un punto interrogativo, perché per il francese era ancora in vita un’opportunità degna di considerazione, che l’avrebbe portato in Grecia, all’Olympiacos. In alcuni paesi, infatti, il calciomercato non ha (aveva) ancora chiuso i battenti, e quindi c’era ancora un po’ di tempo. Il 28enne centrocampista ...

