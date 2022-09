Forlì, detenuto 28enne si suicida in carcere: è il settimo caso in Emilia - Romagna (Di sabato 17 settembre 2022) commenta Un uomo di 28 anni di origine albanese e senza fissa dimora si è tolto la vita, per impiccagione, nella notte nel penitenziario di Forlì. Lo rende noto il Garante regionale dei detenuti, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 settembre 2022) commenta Un uomo di 28 anni di origine albanese e senza fissa dimora si è tolto la vita, per impiccagione, nella notte nel penitenziario di. Lo rende noto il Garante regionale dei detenuti, ...

EugenioCardi : RT @MediasetTgcom24: Forlì, detenuto 28enne si suicida in carcere: è il settimo caso in Emilia-Romagna #emilia-romagna #2022 #robertocaval… - sudfuturo : RT @MediasetTgcom24: Forlì, detenuto 28enne si suicida in carcere: è il settimo caso in Emilia-Romagna #emilia-romagna #2022 #robertocaval… - MediasetTgcom24 : Forlì, detenuto 28enne si suicida in carcere: è il settimo caso in Emilia-Romagna #emilia-romagna #2022… - Nutizieri : Carcere, detenuto suicida a Forlì: aveva 28 anni. E' il settimo caso in Emilia-Romagna nel 2022… -