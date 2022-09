Elezioni | Evi VE | ' Renzi in jet privato emette più Co2 di una persona in un anno'

(Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 17 set (Adnkronos) - "vola con un #jetper la campagna elettorale in piena #crisiclimatica,ndo 3,8 ton di CO2, che è molto di più di quanto unaemetta in unintero per tutti i trasporti. Il jet è registrato a Malta. con buona pace di #Marattin che sbraitava che ci fossero “solo” 133 #jetprivati registrati in Italia, non contando tutti quelli registrati all'estero che volano in territorio italiano. Compreso quello del suo capo partito". Lo scrive su Twitter l'europarlamentare dei Verdi europei Eleonora Evi.

PaesiTropicali : Energia ed elezioni: intervista a Eleonora Evi, Europa Verde/Sinistra Italiana - cuba98w : RT @Qualenergiait: Tassazione al 100% degli extraprofitti e politiche per abbandonae le fossili al più presto, tra le proposte dell\'europa… - Qualenergiait : Tassazione al 100% degli extraprofitti e politiche per abbandonae le fossili al più presto, tra le proposte dell\'e… -

TeleAmbiente TV

... "Tre mesi di silenzio se vinciamo noi" Landini non schiera la Cgil alle: né destra né sinistra: inchieste, database, news. Tutto sul voto Elisabetta Piccolotti ed Eleonoradell'...Partiti, governo e politica verso le: le ultime notizie Caccia ai nomi dei politici ... 79 voli e 30 milioni di euro per 12 seggi Elisabetta Piccolotti ed Eleonoradell'alleanza Verdi - ... Elezioni, Eleonora Evi a Letta: “Il Pd abbia più rispetto degli alleati, noi avanti con le nostre id... Roma, 17 set (Adnkronos) – “Renzi vola con un #jetprivato per la campagna elettorale in piena #crisiclimatica, emettendo 3,8 ton di CO2, che è molto di più di quanto una persona emetta in un anno inte ...Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Come si fa, Enrico Letta, a dichiarare che parlare di alleanze di governo non ha senso Chiarire come e con chi si vuole governare è fondamentale per un voto consapevole.