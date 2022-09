Ecco perché un grande classico diventa una delle tendenze top della stagione

Leggi su amica

(Di sabato 17 settembre 2022) Può sembrare una contraddizione parlare di tendenza tubino nero autunno 2022.il little black dress è uno di quei capi intramontabili che tutte le donne hanno nell’armadio. E che non passa mai di moda. Invece tutto ciò ha senso. Questo abito nero universale ha infatti dimostrato di vivere una seconda giovinezza sulle passerellefredda. Di essere tutt’altro che un capo noioso o prevedibile. La sua versatilità è stata messa ancora più in evidenza dalle propostegrandi griffe. Una miriade di variazioni sul tema. In grado di farlore il pezzo passepartout per qualsiasi personalità. In poche parole ce n’è uno per ogni donna. Da quello più sensuale al più romantico, dal modello minimale a quello couture. Il tubino nero autunno 2022 sorprende per la sua capacità di ...