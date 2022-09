DIRETTA MotoGP, GP Aragon 2022 LIVE: Oliveira svetta in FP4, tra poco il Q1 con Marquez e Aleix Espargarò (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 In corso il primo giro lanciato, Aleix Espargarò non vuole tirare un gruppetto di piloti e decide di rallentare dopo curva 1. 14.12 Fioccano ovviamente le gomme soft al posteriore per questo primo time-attack. Il Q1 dura complessivamente 15 minuti. 14.10 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la prima fase delle qualifiche della MotoGP, momento cruciale in ottica iridata per Aleix Espargarò… 14.09 Si preannuncia un Q1 davvero interessante, con tanti candidati credibili per la qualificazione. Aprilia, Marc Marquez, Marini, Zarco e Di Giannantonio i favoriti sulla carta. 14.08 Di seguito l’elenco dei piloti impegnati in Q1: Aleix e Pol Espargarò, Marc e Alex Marquez, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 In corso il primo giro lanciato,non vuole tirare un gruppetto di piloti e decide di rallentare dopo curva 1. 14.12 Fioccano ovviamente le gomme soft al posteriore per questo primo time-attack. Il Q1 dura complessivamente 15 minuti. 14.10 SEMAFORO VERDE!!! Comincia la prima fase delle qualifiche della, momento cruciale in ottica iridata per… 14.09 Si preannuncia un Q1 davvero interessante, con tanti candidati credibili per la qualificazione. Aprilia, Marc, Marini, Zarco e Di Giannantonio i favoriti sulla carta. 14.08 Di seguito l’elenco dei piloti impegnati in Q1:e Pol, Marc e Alex, ...

