Covid in Toscana | morte due donne ad Arezzo e Siena | oggi 17 settembre E 819 nuovi contagi

corona_tweet : RT @pleccese: Covid oggi Toscana, 819 contagi e due morti: bollettino 17 settembre ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 819 contagi e due morti: bollettino 17 settembre - - pleccese : Covid oggi Toscana, 819 contagi e due morti: bollettino 17 settembre ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Covid oggi Toscana, 819 contagi e due morti: bollettino 17 settembre ??Leggi di più su - News24_it : Covid oggi Toscana, 819 contagi e due morti: bollettino 17 settembre -

Sono 819 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino di oggi, 17 settembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 139 i casi confermati con tampone molecolare e 680 da test rapido antigenico registrati nelle ultime ...I dati sulla pandemia forniti quotidianamente dalla ...(Adnkronos) – Sono 819 i nuovi contagi da covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 17 settembre. Si registrano inoltre altri 2 morti. 139 i casi confermati con tampone molecolare e 680 da test ...In Toscana sono 1.389.951 i casi di positività al Coronavirus, 819 in più rispetto a ieri (139 confermati con tampone molecolare e 680 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più risp ...