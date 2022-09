CdS – Nello shopping del Toronto manca Paleari

Leggi su justcalcio

(Di sabato 17 settembre 2022) 2022-09-17 01:48:14 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere: ROMA – L’arrivo di Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Domenico Criscito ha certamento acceso in Italia i fari sule la MLS e così, una dopo l’altra, abbiamo visto le partite interne ed esterne del club canadese. L’aspetto che balza all’occhio in maniera evidente non sono soltanto i gol di Lorenzo o di Federico quanto la pochezza di un portiere come Alex Bono, made in USA. In MLS in questa stagione in 24 gare ha incassato quarantadue gol, alcuni dei quali imbarazzanti a dir poco. L’alternativa a Bono è Quentin Westberg: peggio che andar di notte. È strano che un club che investe milioni in attaccanti non si preoccupi di prendere un portiere di valore accettabile: nessuno parla di Donnarumma del Psg o Maignan del Milan, ma di un onesto interprete del ...