Adani: «Grazie a Spalletti, in 15 minuti la gente è passata dal pessimismo dell’estate all’ottimismo» (Di sabato 17 settembre 2022) Parole al miele verso il Napoli quelle del noto opinionista ed ex calciatore Lele Adani, che – in diretta su Twitch, alla Bobo Tv – ha elogiato Luciano Spalletti e i calciatori azzurri. «Il Napoli nelle prime 8 partite tra campionato e Champions League ha fatto 20 punti e 20 gol. E guardate che non è facile fare quel tipo di calcio, il tuo calcio, in Scozia. La filosofia e la mentalità si vede anche nei calciatori che magari pensano di partire titolari e non partono, e che quando entrano fanno la differenza, come Raspadori e Ndombele, che sono nuovi. Entrano e fanno gol. Io vedo una squadra, che al di là del sistema, al di là di chi gioca, ha calciatori votati al protagonismo, all’impatto di dominio sulla partita, ad andarsi a meritare una cosa, a non partire mai battuti. Sicuramente il calcio fatto in un certo modo lega con la gente ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 settembre 2022) Parole al miele verso il Napoli quelle del noto opinionista ed ex calciatore Lele, che – in diretta su Twitch, alla Bobo Tv – ha elogiato Lucianoe i calciatori azzurri. «Il Napoli nelle prime 8 partite tra campionato e Champions League ha fatto 20 punti e 20 gol. E guardate che non è facile fare quel tipo di calcio, il tuo calcio, in Scozia. La filosofia e la mentalità si vede anche nei calciatori che magari pensano di partire titolari e non partono, e che quando entrano fanno la differenza, come Raspadori e Ndombele, che sono nuovi. Entrano e fanno gol. Io vedo una squadra, che al di là del sistema, al di là di chi gioca, ha calciatori votati al protagonismo, all’impatto di dominio sulla partita, ad andarsi a meritare una cosa, a non partire mai battuti. Sicuramente il calcio fatto in un certo modo lega con la...

