LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - juventusfc : Torniamo indietro nel tempo ?? Quarti di finale, Coppa Uefa 1993 ?? Juve 3-0 Benfica ?? #JUVBEN #UCL - 09Folco : RT @_tra_silenzi_: e pensare che nessuno dei due abbia alzato la coppa - AzzurriFanPhil : RT @gippu1: 30 anni fa, il #16settembre 1992, i cinque gol di Daniel Fonseca al Mestalla (Valencia-Napoli 1-5, primo turno Coppa UEFA). htt… - antoazzurro75 : RT @gippu1: 30 anni fa, il #16settembre 1992, i cinque gol di Daniel Fonseca al Mestalla (Valencia-Napoli 1-5, primo turno Coppa UEFA). htt… -

La Gazzetta dello Sport

Nel primo singolare della sfida diDavis tra Italia e Argentina, Matteo Berrettini supera per 6 - 2 6 - 3 Baez e regala il primo punto agli azzurri. ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) Berrettini e il ritiro da Wimbledon per Covid/ "Assurdo, speravo di negativizzarmi" ITALIA ARGENTINA STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LADAVIS 2022 ... Video Coppa Davis, Berrettini batte Baez 6-2 6-3: gli highlights Sinner e Berrettini stendono l'Argentina. La Roma ha presentato Camara. In America vorrebbero portare il calcio dei campioni. La Francia è la prima finalista agli Europei di basket ...DIRETTA ITALIA ARGENTINA: NELLA STORIA Mentre ci avviciniamo alla diretta di Italia Argentina per la Coppa Davis 2022, diamo adesso uno sguardo alla storia di queste due Nazionali nel più celebre torn ...