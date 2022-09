Ultime Notizie Roma del 16-09-2022 ore 09:10 (Di venerdì 16 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale venerdì 16 settembre Buongiorno da Francesco Vitale l’ondata di maltempo che ha colpito le marche ha provocato al momento almeno 6 vittime Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali le vittime sono nella provincia di Ancona 4 Ostra una trecastelli Barbara il quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi case allagate fino al primo piano strade come torrenti fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri l’ondata di piena del fiume Misa Mina La città già colpita dall’alluvione del 2014 pioggia e temporali stanno provocando disagi problemi anche nella zona della retina in Toscana dove una quarantina di famiglie sono rimaste Senza luce acqua a causare i maggiori danni è stata una bomba d’acqua che si è abbattuta nella zona di Cantiano continua a tenere banco la vicenda di Fondi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 settembre 2022)dailynews radiogiornale venerdì 16 settembre Buongiorno da Francesco Vitale l’ondata di maltempo che ha colpito le marche ha provocato al momento almeno 6 vittime Lo ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali le vittime sono nella provincia di Ancona 4 Ostra una trecastelli Barbara il quest’ultimo comune risultano anche tre dispersi case allagate fino al primo piano strade come torrenti fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri l’ondata di piena del fiume Misa Mina La città già colpita dall’alluvione del 2014 pioggia e temporali stanno provocando disagi problemi anche nella zona della retina in Toscana dove una quarantina di famiglie sono rimaste Senza luce acqua a causare i maggiori danni è stata una bomba d’acqua che si è abbattuta nella zona di Cantiano continua a tenere banco la vicenda di Fondi ...

