Ultime Notizie – L'eredità di Draghi: democrazia e Paese forte, l'appello al voto (Di venerdì 16 settembre 2022) Può essere l'ultima conferenza stampa, in Italia, prima delle elezioni. Mario Draghi la usa per tornare a indicare la strada da seguire, scommettendo sulla forza della democrazia e sulla forza del Paese. Temi e toni alti per rivolgere un vero e appello agli italiani: "La cosa importante è che tutti vadano a votare, questa è la cosa più importante di tutte". Lo dice quando deve rispondere a una domanda sul clima della campagna elettorale e lo fa prima e dopo altre risposte che, messe insieme, descrivono L'eredità che lascia a chi verrà dopo di lui. Le parole sono scelte con cura. Anche nei passaggi in cui sceglie di evidenziare le distorsioni, le incongruenze e la pericolosità di chi cerca strade alternative. Prima dice che "la democrazia italiana è forte, non si fa battere da nemici ...

