Ucraina | Zelensky | ' regione Kharkiv quasi interamente liberata' 2

(Adnkronos) - "Durante gli oltre cinque mesi di occupazione, i russi si sono lasciati alle spalle villaggi devastati e in alcuni di essi non c'è una sola casa rimasta in piedi", ha sottolineato Zelensky. "Durante questo periodo - ha aggiunto il presidente ucraino - gli occupanti non hanno cercato di fare nulla per la gente, ma hanno solo distrutto. La Russia non ha portato altro che il genocidio".

