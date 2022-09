Sciopero mezzi pubblici oggi: tutti gli orari, città per città (Di venerdì 16 settembre 2022) Sciopero nazionale di 8 ore oggi venerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a... Leggi su today (Di venerdì 16 settembre 2022)nazionale di 8 orevenerdì 16 settembre nel trasporto pubblico locale. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro “in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a...

ilsussidiario : SCIOPERO MEZZI E TRENI OGGI 16 SETTEMBRE/ Orari Atac-Roma Atm-Milano Trenitalia Trenord - LNN999 : RT @Belzebu6663: La CGIL indice sciopero mezzi pubblici per protestare contro la situazione fuori controllo delle aggressioni al personale… - vkissr : oggi sciopero dei mezzi e il diluvio universale arrivo a scuola con la canoa - MCU_Fan_Account : Fuori diluvia, c'è sciopero dei mezzi e io mi sto preparando per andare a scuola con l'autobus ?????? - MariaLu91149151 : RT @Belzebu6663: La CGIL indice sciopero mezzi pubblici per protestare contro la situazione fuori controllo delle aggressioni al personale… -