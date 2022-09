Quando gareggia Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe | orari 16-18 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 settembre 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con l’ultimo atto del Fanatec GTPowered by AWS Sprint Cup da Valencia. Tutto è pronto per due gare che assegneranno il primo titolo del GTWC, realtà che si concluderà il 2 ottobre a Barcellona con l’epilogo dell’Endurance Cup. Dries Vanthoor/Charles Weerts (WRT #32/Audi) sono al comando del campionato dopo il dominio imposto in quel di Misano Adriatico. I campioni in carica hanno 109,5 punti contro i 98 di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), unici ancora in gioco per il titolo. Presente come sempre anche, quinto nella recente 3 Ore di Hockenheim. Ultima esperienza in Sprint Cup per questo 2022 per il ‘Dottore’ che come sempre condividerà l’Audi #46 del team ...