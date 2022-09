Pochi giorni alle domande di bonus 200 euro per autonomi, la data è praticamente certa (Di venerdì 16 settembre 2022) La data in cui sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus 200 euro per autonomi è sempre più vicina. Di certo oramai, dalla settimana prossima, sarà possibile far partire la propria procedura, visto che più passaggi necessari sono stati appena effettuati o lo saranno molto presto. Lo scorso 12 settembre, la Corte dei Conti ha dato la sua autorizzazione al bonus 200 euro per autonomi ed era questo l’ok definitivo tanto atteso per consentire pure la pubblicazione del decreto specifico sulla Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo step è davvero atteso nel brevissimo tempo, nel giro anche solo di poche ore. Visto quanto riportato, la data del 20 settembre già menzionata in un precedente approfondimento viene confermata anche dall’ADEPP, ossia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 settembre 2022) Lain cui sarà possibile inoltrare la domanda per il200perè sempre più vicina. Di certo oramai, dalla settimana prossima, sarà possibile far partire la propria procedura, visto che più passaggi necessari sono stati appena effettuati o lo saranno molto presto. Lo scorso 12 settembre, la Corte dei Conti ha dato la sua autorizzazione al200pered era questo l’ok definitivo tanto atteso per consentire pure la pubblicazione del decreto specifico sulla Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo step è davvero atteso nel brevissimo tempo, nel giro anche solo di poche ore. Visto quanto riportato, ladel 20 settembre già menzionata in un precedente approfondimento viene confermata anche dall’ADEPP, ossia ...

