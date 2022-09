Pedullà: Milik è il vero affare della Juve, 10 milioni ed è più utile di Vlahovic (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulle pagine online della Gazzetta dello Sport, il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà cerca di «trovare qualcosa di positivo» nella Juve che non funziona e lo trova nell’acquisto di Arkadiusz Milik. È entrato dalla porta di servizio per diventare presto quasi un potenziale intoccabile all’interno dell’attuale caos Juve. Arrivato quasi in extremis come se non fosse una priorità e che sta dimostrando di essere più utile di chi era costato una tombola. Senza fare nomi e cognomi: Dusan Vlahovic. Il famoso nome alternativo all’ex viola, lo stesso che avrebbe dovuto farlo rifiatare in una stagione così intesa, ora è quasi prioritario. Per il momento Vlahovic e Milik sono compagni di forti ambizioni all’interno di un 3-5-2 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 settembre 2022) Sulle pagine onlineGazzetta dello Sport, il giornalista esperto di calciomercato Alfredocerca di «trovare qualcosa di positivo» nellache non funziona e lo trova nell’acquisto di Arkadiusz. È entrato dalla porta di servizio per diventare presto quasi un potenziale intoccabile all’interno dell’attuale caos. Arrivato quasi in extremis come se non fosse una priorità e che sta dimostrando di essere piùdi chi era costato una tombola. Senza fare nomi e cognomi: Dusan. Il famoso nome alternativo all’ex viola, lo stesso che avrebbe dovuto farlo rifiatare in una stagione così intesa, ora è quasi prioritario. Per il momentosono compagni di forti ambizioni all’interno di un 3-5-2 ...

