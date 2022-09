Midtjylland-Lazio 5-1, Sarri: “Se colpa mia faccio passo indietro” (Di venerdì 16 settembre 2022) Fa male la pesantissima sconfitta col Midtjylland in Europa League della Lazio: 5-1 in Europa League rimediata in Danimarca. Maurizio Sarri è deluso e alza la voce. "Purtroppo a volte non ci presentiamo in campo e vengono fuori questo tipo di partite - ha spiegato il tecnico della Lazio -. Fa più male perché è in Europa e perché pensavamo di essere sulla strada giusta per dare continuità ai risultati". "Non abbiamo avuto umiltà - ha aggiunto -. La responsabilità è la mia. Con i giocatori poi me la vedrò io. Vorrò una spiegazione". "La mia paura è che ci sia un fattore scatenante, un germe, mai individuato e domato. Difficile capire le motivazioni: se sono io devo fare un passo indietro, se è di un giocatore deve andare via"."Da tre giorni dicevamo di essere umili, ma in campo ho visto ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 settembre 2022) Fa male la pesantissima sconfitta colin Europa League della: 5-1 in Europa League rimediata in Danimarca. Maurizioè deluso e alza la voce. "Purtroppo a volte non ci presentiamo in campo e vengono fuori questo tipo di partite - ha spiegato il tecnico della-. Fa più male perché è in Europa e perché pensavamo di essere sulla strada giusta per dare continuità ai risultati". "Non abbiamo avuto umiltà - ha aggiunto -. La responsabilità è la mia. Con i giocatori poi me la vedrò io. Vorrò una spiegazione". "La mia paura è che ci sia un fattore scatenante, un germe, mai individuato e domato. Difficile capire le motivazioni: se sono io devo fare un, se è di un giocatore deve andare via"."Da tre giorni dicevamo di essere umili, ma in campo ho visto ...

sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - CB_Ignoranza : Incredibile in Europa League: la Lazio viene travolta in casa del Midtjylland per 5-1. Allora è una maledizione pe… - LuukieJFC : @goly87 @Guidolino8 Onestamente solo chi non capisce nulla di calcio può screditare la Conference. L'impegno è prob… - BADU____ : Dopo l’umiliante sconfitta della #Lazio con il #Midtjylland a rischio la panchina di #Sarri: come sostituto circola… - giuliocardone69 : RT @Solo_La_Lazio: ? Tutti bocciati dopo l’umiliazione danese ?? “Tifosi da rimborsare” ?? E le dichiarazioni di #Sarri… #Lazio https://t.c… -