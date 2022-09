Midtjylland - Lazio 5 - 1 | il club biancoceleste rimborsa i tifosi che avevano seguito la squadra in Danimarca

OfficialSSLazio : La S.S. Lazio rimborserà il costo del biglietto della gara Midtjylland-Lazio ai 225 sostenitori presenti ieri in Danimarca. - sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - 1962Greco : A Cremona, la Lazio deve combattere contro quel “germe” di cui ha parlato Sarri dopo la sconfitta con il Midtjyllan… - Alessan35660561 : @ssl_giovanni @JuppiterLatiali @PBerizzi @repubblica Ma tu oltre a fare il fascista da tastiera hai anche avuto un'… - zazoomblog : Europa League: Lazio; Sarri Midtjylland? Ci è mancata umiltà - #Europa #League: #Lazio; #Sarri -

...- Con laè venuta fuori una prestazione sontuosa, ma gli occhi dei club del vecchio continente si sono già posati su di lui da qualche mese. Lo stesso Svend Graversen, ds del, ha ...I 225 tifosi laziali ieri presenti in Danimarca per la disastrosa trasferta dei biancocelesti contro il(1 - 5) si vedranno rimborsare il costo del biglietto. È quanto deciso dal club capitolino, che ne dà l'annuncio sul proprio profilo Twitter. Un gesto di vicinanza ai propri supporter, ...CREMONA - Squadra e tifosi uniti per dimenticare il ko contro il Midtjylland e voltare subito pagina. La Lazio a Cremona non sarà sola: circa 2.500 laziali riempiranno il settore ospiti (sold out da g ...Diretta Cremonese Lazio streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A ...