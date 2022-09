Meteo, arriva l’autunno (in anticipo) con forti temporali e temperature giù anche di 15 gradi (Di venerdì 16 settembre 2022) Primo assaggio stagionale per effetto dell’ex uragano Danielle di una perturbazione polare dalla Svezia. Minime di otto gradi al mattino in pianura al Centro-Nord Leggi su corriere (Di venerdì 16 settembre 2022) Primo assaggio stagionale per effetto dell’ex uragano Danielle di una perturbazione polare dalla Svezia. Minime di ottoal mattino in pianura al Centro-Nord

pleccese : Meteo, arriva l’autunno (in anticipo) con forti temporali e temperature giù anche di 15 gradi ??Leggi di più su… - CasaItaliaRadio : Meteo, arriva l’autunno (in anticipo) con forti temporali e temperature giù anche di 15 gradi ??Leggi di più su… - Luxgraph : Meteo, arriva l’autunno (in anticipo) con forti temporali e temperature giù anche di 15 gradi #corriere #news #2022… - Yale663399 : RT @neveitalia: Temperature in picchiata nel week-end, arriva la prima neve su Alpi e Appennini #meteo #15Settembre #previsionimeteoeneve h… - ilmeteoit : #Meteo: arriva la prima #Neve di #Settembre, vediamo dove cadrà nei prossimi giorni; quote e zone a rischio -