Marche | tempesta micidiale | 7 morti e 3 dispersi Bimbo scomparso | mamma salvata Auto trascinate via

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lesono state travolte da unaimpetuosa, intere città si sono trasformate in fiumi d'acqua che hanno distrutto tutto, sono esondati diversi fiumi e la situazione è drammatica. E' una strage quella provocata dalla spaventosa ondata di maltempo che ha travolto la Regione. Seie trein provincia di Ancona, è il bilancio drammatico confermato dalla Protezione civile. Luigi D'Angelo del Dipartimento nazionale spiega: "Sono caduti circa 420 millimetri di pioggia in due o tre ore", "c'è il massimo impegno sul territorio". Quattro corpi sono stati recuperati a Pinarello di Ostra, a quanto si apprende all'interno di un garage; uno a Trecastelli, forse una 72enne trovata in un seminterrato a Passo Ripe; e uno a Barbara; in quest'ultimo Comune si registrano anche tre: ...

, caduti 420 millimetri di pioggia in due - tre ore. "Una tempesta perfetta che potrebbe determinare effetti devastanti sulla coesione sociale delle nostre comunità". Il presidente dell'Alleanza delle cooperative delle Marche, Gianfranco Alleruzzo. Gli appelli dei Comuni coinvolti: "Non uscite di casa". Si cercano mamma e figlio trascinati via dall'acqua e un'altra persona. Città trasformate in fiumi. ROMA, 16 SET - L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche ha provocato al momento almeno sei vittime. Lo ha reso noto il dipartimento della Protezione Civile dopo una verifica con le autorità locali.