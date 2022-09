La risalita di Conte nei sondaggi dimostra che il Pd doveva restare alleato del M5S (di L. Telese) (Di venerdì 16 settembre 2022) Chi ha il pane non ha i denti. E viceversa. La campagna degli assurdi e degli errori si chiuderà con una sconfitta e un paradosso che dovrebbero servire come lezione per la sinistra di domani, qualunque dovesse essere il suo futuro (e il suo leader). Il paradosso è che il “campo largo” in questi giorni continua a salire nei sondaggi, ma la frammentazione del fronte progressista in tre diverse liste rende questa performance vana, anzi dannosa. Infatti, se il centrodestra sfiora il 48%, e tutti gli altri concorrenti messi insieme hanno lo stesso risultato (se non di più), il 90% dei collegi uninominali sarà comunque perso. E questo in virtù di un altro esito che nessuno poteva immaginare: il centrosinistra ha una coalizione ma non ha un leader, mentre il Movimento Cinque Stelle ha un leader, ma non una coalizione. Malgrado un anno e mezzo di lavoro e di governo comune, ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 settembre 2022) Chi ha il pane non ha i denti. E viceversa. La campagna degli assurdi e degli errori si chiuderà con una sconfitta e un paradosso che dovrebbero servire come lezione per la sinistra di domani, qualunque dovesse essere il suo futuro (e il suo leader). Il paradosso è che il “campo largo” in questi giorni continua a salire nei, ma la frammentazione del fronte progressista in tre diverse liste rende questa performance vana, anzi dannosa. Infatti, se il centrodestra sfiora il 48%, e tutti gli altri concorrenti messi insieme hanno lo stesso risultato (se non di più), il 90% dei collegi uninominali sarà comunque perso. E questo in virtù di un altro esito che nessuno poteva immaginare: il centrosinistra ha una coalizione ma non ha un leader, mentre il Movimento Cinque Stelle ha un leader, ma non una coalizione. Malgrado un anno e mezzo di lavoro e di governo comune, ...

infoitinterno : Elezioni politiche e regionali, Conte: “nostro trend in risalita a noi interessa il voto del 25 settembre” [VIDEOIN… - infoitinterno : Bagno di folla per Giuseppe Conte a Messina, “Scacciamo la mala politica, siamo in risalita” - telodogratis : Bagno di folla per Giuseppe Conte a Messina, “Scacciamo la mala politica, siamo in risalita” - messina_oggi : “È normale che non ci siamo disperati quando tutti ci davano in picchiata e non ci esaltiamo adesso che ci segnalan… - MDiretta : Elezioni politiche e regionali, Conte: 'nostro trend in risalita a noi interessa il voto del 25 settembre' [VIDEOIN… -