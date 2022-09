Guerra in Ucraina, orrore a Izyum: 440 corpi nelle fosse comuni (Di venerdì 16 settembre 2022) Guerra in Ucraina: circa 440 corpi sono stati ritrovati in una fossa comune a Izyum. Secondo l’investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv Serhii Bolvinov è “una delle più grandi sepolture di massa trovate in una città liberata”. Von der Leyen chiede di processare Putin per crimini di Guerra. Al momento “sappiamo che alcuni sono L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 16 settembre 2022)in: circa 440sono stati ritrovati in una fossa comune a. Secondo l’investigatore capo della polizia della regione di Kharkiv Serhii Bolvinov è “una delle più grandi sepolture di massa trovate in una città liberata”. Von der Leyen chiede di processare Putin per crimini di. Al momento “sappiamo che alcuni sono L'articolo proviene da Inews24.it.

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - espressonline : La spia con il passaporto di Stato. L’ideologo della guerra in Ucraina. L’oligarca che finanziava Le Pen. La star t… - nelloscavo : 1)Armi all’Ucraina? 'Decisione politica che può essere moralmente accettata se si fa con intenzioni di moralità. Ma… - guerraucrainait : Controffensiva: cosa potrebbe accadere ora in Russia? - Osservatorio Balcani e Caucaso Data: 16 Sep 2022 08:12 Fon… - cohibadelaserna : RT @DomaniGiornale: Visita storica di #alSisi in #Qatar: così la situazione libica e la crisi energetica alimentata dalla guerra in Ucraina… -