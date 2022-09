"Fondi russi, quello che non si sa sul dossier": la rivelazione di Guzzanti (Di venerdì 16 settembre 2022) Giorgia Meloni pagata dai comunisti, Matteo Salvini ingoiato dal Kgb e finito nel grande ventre del Cremlino. Fantastico. Questo è John Le Carré prigioniero di una pochade. C'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico, c'è un retrogusto da propaganda elettorale nella doppia rivelazione americana che i russi abbiano foraggiato «300 paesi» (fatta dal segretario di Stato dem Antony Blinken); e che lo stesso Putin abbia finanziato Fratelli d'Italia e Lega (pubblicata da Repubblica organo dem, che riporta un commento di Kurt Volker ex ambasciatore americano alla Nato). Sono due dichiarazioni che non c'entrano un piffero tra loro, l'una avulsa dal contesto dell'altra. Eppure stanno diventando materia infiammabile. Caro Paolo Guzzanti, da cronista, ex senatore, ex presidente della Commissione Mitrokhin, tra i massimi esperti di cose ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) Giorgia Meloni pagata dai comunisti, Matteo Salvini ingoiato dal Kgb e finito nel grande ventre del Cremlino. Fantastico. Questo è John Le Carré prigioniero di una pochade. C'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico, c'è un retrogusto da propaganda elettorale nella doppiaamericana che iabbiano foraggiato «300 paesi» (fatta dal segretario di Stato dem Antony Blinken); e che lo stesso Putin abbia finanziato Fratelli d'Italia e Lega (pubblicata da Repubblica organo dem, che riporta un commento di Kurt Volker ex ambasciatore americano alla Nato). Sono due dichiarazioni che non c'entrano un piffero tra loro, l'una avulsa dal contesto dell'altra. Eppure stanno diventando materia infiammabile. Caro Paolo, da cronista, ex senatore, ex presidente della Commissione Mitrokhin, tra i massimi esperti di cose ...

NicolaPorro : ?? Fondi #russi ai politici? Ehm, toc toc: ecco l'elenco completo (spoiler: sono socialisti)?? - pdnetwork : 'È grave che Lega di Salvini non abbia disdetto rapporti e alleanze con il partito di #Putin, Russia Unita'. Oggi… - alex_orlowski : Scandalo Fondi russi ai partiti Italiani ed Europei , sono 2 anni che aspettavo questo momento :) Buon lavoro… - DanieleMazza9 : RT @Libero_official: #PaoloGuzzanti, ex presidente della Mitrokhin, ha espresso qualche perplessità sulla notizia dei fondi russi: 'Non si… - GIANELL01216707 : @RaiNews @mgabbate puttana @GiuseppeConteIT Fondi russi c'è li spiega @Roberto_Fico @MarcelloFoa @AlbertoBagnai… -