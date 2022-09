Fate: The Winx Saga 2 (2022): arrivano le streghe del sangue (Di venerdì 16 settembre 2022) Fate: The Winx Saga Stagione 2: la scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le Fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre... dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo. Source Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 16 settembre 2022): TheStagione 2: la scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però lecominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre... dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo. Source

mugglenatum : Marquei a temporada 2 de 'Fate: The Winx Saga' - rafahcristinaa : Nova temporada de fate the winx ufa - Giiiamp : Io che decido se vedere le nuove stagioni di Fate e The Haindmaid’s Tale o finire Vampire Diaries - blvkbastard : ho finito fate the winx saga ora sto cercando icon di stella da mettere prima di buck per nove uno uno - irisitxaa : PRECISO URGENTEMENTE da 3 temporada de Fate: The Winx Saga -