Draghi: Paese forte e leale, non condivido visioni negative (Di venerdì 16 settembre 2022) Nel viaggio in Usa che inizierà lunedì "racconto il Paese che è vivo oggi: forte, leale alla Nato, leale all'Unione europea. Un Paese che ha saputo fare manovre economiche di sostegno e cresce più del ...

