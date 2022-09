(Di venerdì 16 settembre 2022) Ilè unasul. Tutti hanno la possibilità di fare la propria parte, di essere determinanti, sia i titolari che quelli subentrati dalla panchina. Lo scrive Roberto Maida sul Corriere dello Sport. “È ildegli artisti, ildei gregari, ildi tutti”. Contro i Rangers, ad esempio, Spalletti ha trovato due gol nei subentrati dalla panchina. Ha sempre sottolineato l’importanza del concetto che non esistono titolari né riserve, soprattutto con i cinque campi e questa filosofia sta dando risultati importanti. Politano, Raspadori (e prima di lui Simeone in Champions), Ndombele. “Il messaggio che parte dalla Scozia nei giorni del lutto per la Regina, conferma in fondo l’assunto iniziale: il ...

napolista : CorSport: il #Napoli è una repubblica democratica fondata sul lavoro Spalletti va oltre il concetto di titolari e… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: #Capello al @CorSport: Quale futuro attende la #Juve? «In campionato le mancano i 2 punti che ha conquistato sul campo… - ValePieraccini : #Capello al @CorSport: Quale futuro attende la #Juve? «In campionato le mancano i 2 punti che ha conquistato sul ca… - napolista : CorSport: #MilanNapoli, a San Siro va in scena la cultura calcistica Si confrontano due club distanti nella strutt… - salvione : Adesso l'EuroTurboNapoli scopre che la Champions ha cominciato a temerlo -

Spalletti dovrà testare il recupero del Chucky dal vivo. Per il Milan testa a testa Simeone - Raspadori. La certezza è Kvaratskhelia Db Dimaro (Tn) 17/07/2022 - amichevole /- Perugia / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Hirving Lozano In vista della formazione che Spalletti schiererà a San Siro contro il Milan, arrivano alcuni aggiornamenti dall'edizione ...I voti dei quotidiani per il georgiano sono tra il 6,5 e il 7. Il: 'Un pericolo costante: punta, sterza, salta' As Roma 03/09/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio -/ foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: esultanza gol Khvicha ...Spalletti va oltre il concetto di titolari e riserve, conta il gioco di squadra. È il Napoli degli artisti, il Napoli dei gregari, il Napoli di tutti Il Napoli è una repubblica democratica fondata sul ...Lo dimostrano i due gol arrivati dalla panchina, di Raspadori e Ndombele, ma anche il rendimento di chi, come Matteo Politano, non è tra i titolari ma non soffre la concorrenza Il sogno era battere il ...