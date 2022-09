Coppa Davis 2022 | fase a gironi in tv | programma | orari e dirette partite 16 settembre

(Di venerdì 16 settembre 2022) Il, le date, glie la copertura tv delladelle Finali direlativamente alla giornata di venerdì 16. L’Italia cerca dopo la bella affermazione sulla Croazia è attesa alla prova del nove contro un’Argentina già con le spalle al muro. Nel Girone B Spagna e Canada si giocano con molta probabilità il primo posto. Ad Amburgo la Germania sfida il Belgio, mentre a Glasgow i britannici dovranno vedersela contro l’Olanda. A Rai Sport e Sky Sport spetta la diretta televisiva di alcune delle sfide in. Tutte lepossono essere seguite in streaming su SuperTennix, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis. CALENDARIO DELL’ITALIA CALENDARIO ...

LiaCapizzi : E vabbè. Già lo schieramento degli azzurri durante l'esecuzione dell'Inno è da applausi: Bolelli, Fognini, Musetti,… - ItaliaTeam_it : Vince anche Matteo! ?? A Bologna prima vittoria per l’Italia nel gruppo A di Coppa Davis con Berrettini che supera… - sportface2016 : #CoppaDavis, orario e diretta tv di #Italia-#Argentina - zazoomblog : Coppa Davis 2022: l’Italia vuole il bis contro l’Argentina. Probabile esordio per Jannik Sinner - #Coppa #Davis #2… -

Per l'Argentina è una sfida davvero fondamentale dopo la sconfitta per 2 - 1 contro la Svezia. Nel primo singolare il capitano argentino deve ancora scegliere tra Francisco Cerundolo e Sebastian Baez. ...Italia - Argentina, la sfida che si gioca oggi all'Unipol Arena di Bologna per la fase a gironi di, è il derby di Gabriela. Quattro volte regina degli Internazionali, è anche cittadina ...Il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Davis 2022. Ecco il possibile percorso dell'Italia di Volandri.Il programma, le date, gli orari e la copertura tv della fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2022 relativamente alla giornata di venerdì 16 settembre.