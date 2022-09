Campos spiega il metodo “puzzle” | «Se metti la Torre Eiffel a Manhattan | non funziona»

(Di venerdì 16 settembre 2022) «Per capire il mio, un buon esempio è quello dei: bisogna trovare i pezzi giusti. E non solo per l’undici ideale di Galtier. Non basta trovare calciatori di qualità ed in linea col progetto del club: bisogna che i calciatori si sappiano connettere per costruire una squadra, non solo con gli altri giocatori, ma anche con l’ambiente che li circonda». Sono le parole di, il nuovo pleni-potenziario del Psg di Al Khelaifi. Un uomo misterioso che ha rilasciato una video intervista a Rothen s’enflamme, su Rmc.il suo. «Il calciomercato è solo una parte del mio lavoro. Laè bella, no? Siamo tutti d’accordo. Anche i grattacieli dilo sono. Ma sono due pezzi molto diversi: se mettessimo la ...

Commenta per primo Luis Campos ha soffiato Joao Sacramento a José Mourinho. L'edizione odierna di Le Parisien spiega l'importanza dell'uomo mercato del PSG nel convincere l'ormai ex collaboratore dello Special One a entrare ... sa sempre dove e come muoversi, sta venendo fuori una bella coppia con Vitinha - spiega il tecnico ... Sia io che Luis Campos sapevamo che era importante ingaggiare un difensore, purtroppo non siamo ... Il nuovo nutrizionista del club parigino ha deciso di vietare la Coca Cola ai calciatori del club, bevanda considerata "poco compatibile" con lo sport di alto livello. Ma la bibita è sponsor della squadra ...