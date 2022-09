24ORERadiocor : Borsa: Europa chiude in rosso nel giorno delle 4 streghe, a Milano (-1,14%) tonfo Tim - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -1,1%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 22.110 punti https://… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in forte calo, Ftse Mib -1,1%: Indice dei principali titoli di Piazza Affari a 22.110 punti - ansa_economia : Borsa: Milano debole (-1%) con Europa dopo Wall street. Euro resta sotto parità contro il dollaro, titoli di Stato… - infoiteconomia : Borsa: Europa riduce il calo, futures Usa deboli, Milano -0,9% -

Seduta ampiamente negativa per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dell'1,14% a 22.110 punti. . 16 settembre 2022"Ringrazio il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco diGiuseppe Sala per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti per i prossimi tre anni - ha dichiarato Pazzali - . ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Gas e' in calo dell'11% a 189,75 euro al megawattora (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - Chiusura in rosso per le Borse europee nel giorno delle quattro streghe, cioe' la contemporan ...