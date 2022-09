Balotelli barcolla all’uscita di un bar: sorretto e portato via da due persone | VIDEO (Di venerdì 16 settembre 2022) L’inizio di stagione di Mario Balotelli con la maglia del Sion non è stato positivo. L’attaccante si è messo di nuovo in gioco dopo l’esperienza con la maglia dell’Adana e l’inizio in Svizzera non è stato dei migliori. Il calciatore italiano è stato molto criticato negli ultimi giorni, in particolar modo non ha entusiasmato dentro e fuori dal campo. Le qualità tecniche non sono in discussione, ma ancora non è stato in grado di fare la differenza. Il calciatore è finito di nuovo sulle prime pagine dei giornali e il motivo non riguarda le prodezze in campo. In un VIDEO postato da “Actu Foot” si vede Balotelli barcollare fuori da un locale di Losanna. SuperMario viene sorretto da due persone e portato via dal locale. Sempre secondo le notizie dall’estero l’ex Milan non ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 settembre 2022) L’inizio di stagione di Mariocon la maglia del Sion non è stato positivo. L’attaccante si è messo di nuovo in gioco dopo l’esperienza con la maglia dell’Adana e l’inizio in Svizzera non è stato dei migliori. Il calciatore italiano è stato molto criticato negli ultimi giorni, in particolar modo non ha entusiasmato dentro e fuori dal campo. Le qualità tecniche non sono in discussione, ma ancora non è stato in grado di fare la differenza. Il calciatore è finito di nuovo sulle prime pagine dei giornali e il motivo non riguarda le prodezze in campo. In unpostato da “Actu Foot” si vedere fuori da un locale di Losanna. SuperMario vieneda duevia dal locale. Sempre secondo le notizie dall’estero l’ex Milan non ...

CalcioWeb : #Balotelli di nuovo nella bufera per un episodio fuori dal campo: l'attaccante barcolla all'uscita di un bar | VIDE… - sportli26181512 : #Balotelli sorretto mentre barcolla fuori da un bar: virale il video: L'attaccante del Sion torna a far parlare di… - Luxgraph : Balotelli barcolla fuori da un bar in Svizzera: il video è virale - ILOVEPACALCIO : VIDEO: Balotelli barcolla fuori da un bar in Svizzera - Ilovepalermocalcio -