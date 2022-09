ASL di Albano Laziale | Concorso per 4 Dirigenti Medici

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 16 settembre 2022) L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 diha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure Professionali come Dirigente Medico in disciplina di Pediatria, area medica e delle specialità mediche, per i Poli ospedalieri di Velletri ed Anzio. Bando diIn esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 520 del 19 luglio 2022 è indettopubblico per la copertura di quattro posti di dirigente medico da assegnare al Polo ospedaliero di Velletri ed al Polo ospedaliero di Anzio per la seguente disciplina: pediatria, afferente all'area medica e delle specialità mediche. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso pubblico scade il trentesimo giorno non festivo decorrente dal ...