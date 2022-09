Ag. Mertens: “Abbiamo avuto un colloquio interessante con la Juve. Ma non poteva farlo” (Di venerdì 16 settembre 2022) L’agente di Mertens svela un retroscena sulla Juve Stijn Francis torna a parlare di Dries Mertens, alla Stirr Associates, spiegando i motivi dell’addio al Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 settembre 2022) L’agente disvela un retroscena sullaStijn Francis torna a parlare di Dries, alla Stirr Associates, spiegando i motivi dell’addio al Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

audelss : RT @MGuardasole: Agente #Mertens, Stijn Francis, a @MIDMIDpodcast: 'Ingenua convinzione di restare a Napoli, mai fatto pressione per l'add… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: Agente #Mertens, Stijn Francis, a @MIDMIDpodcast: 'Ingenua convinzione di restare a Napoli, mai fatto pressione per l'add… - claudioruss : RT @MGuardasole: Agente #Mertens, Stijn Francis, a @MIDMIDpodcast: 'Ingenua convinzione di restare a Napoli, mai fatto pressione per l'add… - MGuardasole : Agente #Mertens, Stijn Francis, a @MIDMIDpodcast: 'Ingenua convinzione di restare a Napoli, mai fatto pressione pe… - MarcoDiMaro : @MaQualeFrizione Il problema è che la narrazione è stata 'abbiamo perso lo scudetto perché non giocava Mertens'. -