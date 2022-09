“Vuoi vivere più a lungo e stare meglio? Basta fare così” (Di giovedì 15 settembre 2022) Quando si parla di anzianità, la reazione più comune è la rassegnazione. La maggior parte delle persone, infatti, vede questa fase della vita come un’inevitabile condanna che non lascia scampo al decadimento fisico, e in cui la qualità della propria esistenza peggiora in maniera direttamente proporzionale al corpo. Secondo Giacomo Spazzini, imprenditore bresciano e fondatore di GS Loft, club esclusivo di consulenza per il corpo e la mente, le cose non stanno così. L’invecchiamento non è altro che il processo di deterioramento delle cellule dovuto all’aumento dei radicali liberi che avviene naturalmente con l’avanzare dell’età, e causato da fattori sociali, ambientali e ormonali. Ci sono però degli accorgimenti che possiamo sfruttare a nostro vantaggio, partendo appunto dall’abbracciare uno stile di vita sano a 360°, e che secondo Giacomo Spazzini possono essere messi ... Leggi su dilei (Di giovedì 15 settembre 2022) Quando si parla di anzianità, la reazione più comune è la rassegnazione. La maggior parte delle persone, infatti, vede questa fase della vita come un’inevitabile condanna che non lascia scampo al decadimento fisico, e in cui la qualità della propria esistenza peggiora in maniera direttamente proporzionale al corpo. Secondo Giacomo Spazzini, imprenditore bresciano e fondatore di GS Loft, club esclusivo di consulenza per il corpo e la mente, le cose non stanno. L’invecchiamento non è altro che il processo di deterioramento delle cellule dovuto all’aumento dei radicali liberi che avviene naturalmente con l’avanzare dell’età, e causato da fattori sociali, ambientali e ormonali. Ci sono però degli accorgimenti che possiamo sfruttare a nostro vantaggio, partendo appunto dall’abbracciare uno stile di vita sano a 360°, e che secondo Giacomo Spazzini possono essere messi ...

giovann92669360 : RT @leone_ottanta: @perfectwave72 @Erica55902833 @myrtamerlino Idem! Queste non hanno idea di cosa sia abortire,il loro motto é ' Vado l'am… - _yelle_ : @Silvia72011422 @senzaniente_ chiamalo guardiano o come vuoi, quello che importa è il concetto. Alla Spears veniva… - leone_ottanta : @perfectwave72 @Erica55902833 @myrtamerlino Idem! Queste non hanno idea di cosa sia abortire,il loro motto é ' Vado… - Bibi_T95 : Ma se vuoi vivere nel medioevo è così sennò col cazzo E poi,devono rispettare a prescindere. se una donna non fa f… - LorenzoAppleton : 'Come vivremo nel 2023...' Male. C'è bisogno di scriverci un'articolo? Come vuoi vivere con le strabilianti regole… -