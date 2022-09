Ultime Notizie – Covid Italia, contagi e morti in calo in ultimo mese: report Gimbe (Di giovedì 15 settembre 2022) In calo tutti i dati Covid-19 in Italia. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 7-13 settembre, rispetto alla precedente, una diminuzione di contagi passati a 107.876 contro 123.782 (-12,9%), e dei morti (383 rispetto a 447, -14,3%). Giù anche i casi attualmente positivi (454.035 contro 571.344), le persone in isolamento domiciliare (450.004 rispetto 566.700), i ricoveri con sintomi (3.868 da 4.459, -13,3%) e le terapie intensive (163 contro 185, -11,9%). “Da 4 settimane consecutive – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – prosegue la lenta discesa dei nuovi casi settimanali che si attestano intorno a quota 108mila, con una media mobile a 7 giorni di circa 15mila casi al giorno”. In 18 Regioni si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Intutti i dati-19 in. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 7-13 settembre, rispetto alla precedente, una diminuzione dipassati a 107.876 contro 123.782 (-12,9%), e dei(383 rispetto a 447, -14,3%). Giù anche i casi attualmente positivi (454.035 contro 571.344), le persone in isolamento domiciliare (450.004 rispetto 566.700), i ricoveri con sintomi (3.868 da 4.459, -13,3%) e le terapie intensive (163 contro 185, -11,9%). “Da 4 settimane consecutive – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– prosegue la lenta discesa dei nuovi casi settimanali che si attestano intorno a quota 108mila, con una media mobile a 7 giorni di circa 15mila casi al giorno”. In 18 Regioni si ...

