Stallone si è dovuto vendere casa | Comprata da un altro supervip (Di giovedì 15 settembre 2022) Sylvester Stallone ha deciso di vendere la sua lussuosissima tenuta a Los Angeles. Al momento sono in corso le trattative con un’altra grandissima star. Sylvester Stallone, le trattative con un’altra celebrità per vendere la sua lussuosissima villa (fonte web)Sylver Stallone ha deciso di vendere casa. L’attore celebre in tutto il mondo, noto per aver interpretato due personaggi passati alla storia del cinema – Rocky Balboa e John Rambo – è pronto per lasciare la sua lussuosissima tenuta di North Beverly Park. L’abitazione si trova a Los Angeles, nel quartiere più prestigioso della contea conosciuto proprio per le sue ville incredibili, in cui vivono diverse star. Stallone ha messo in vendita la sua tenuta lo scorso febbraio al prezzo di 110 milioni di ... Leggi su newstv (Di giovedì 15 settembre 2022) Sylvesterha deciso dila sua lussuosissima tenuta a Los Angeles. Al momento sono in corso le trattative con un’altra grandissima star. Sylvester, le trattative con un’altra celebrità perla sua lussuosissima villa (fonte web)Sylverha deciso di. L’attore celebre in tutto il mondo, noto per aver interpretato due personaggi passati alla storia del cinema – Rocky Balboa e John Rambo – è pronto per lasciare la sua lussuosissima tenuta di North Beverly Park. L’abitazione si trova a Los Angeles, nel quartiere più prestigioso della contea conosciuto proprio per le sue ville incredibili, in cui vivono diverse star.ha messo in vendita la sua tenuta lo scorso febbraio al prezzo di 110 milioni di ...

