Separazione Totti e Ilary Blasi, scomparso il profilo Instagram di Fabrizio Corona (Di giovedì 15 settembre 2022) La ruggine tra Francesco Totti, Ilary Blasi e Fabrizio Corona è un affare di vecchia data. Lo scontro tra la coppia e il fotografo nasce pochi giorni prima del matrimonio dell'anno. Corona rivela alla stampa che il Pupone ha tradito la futura moglie con Flavia Vento. Le smentite dei due sono immediate e in particolare l'ex letterina accusa il fotografo di immoralità. L'intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera riapre quel famoso vaso di Pandora che era rimasto sigillato per più di vent'anni e Corona non si lascia sfuggire l'occasione. Promette nuove e scandalose rivelazioni sui tradimenti di entrambi. In effetti qualche affondo c'è stato, dall'affermazione che i due non si sono mai amati fino a quella che doveva essere la ...

