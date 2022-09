Roma-HJK Helsinki, le formazioni ufficiali (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Roma-HJK Helsinki, sfida valevole per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro rumeno Radu Petrescu, coadiuvato come assistenti dai connazionali Ghinguleac e Grigoriu, e dal quarto uomo Birsan. VAR e AVAR saranno rispettivamente l’olandese van Boekel e il tedesco Dankert. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Ludogorets, la Roma è tornata al successo in Serie A sul campo dell’Empoli. Una vittoria per 2-1 fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra. A segno sono andati i soliti Paulo Dybala e Abraham pronti anche questa sera a trascinare la Roma alla conquista dei tre punti. Tre punti che ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 15 settembre 2022) Riportiamo ledi-HJK, sfida valevole per la 2a giornata della fase a gironi di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro rumeno Radu Petrescu, coadiuvato come assistenti dai connazionali Ghinguleac e Grigoriu, e dal quarto uomo Birsan. VAR e AVAR saranno rispettivamente l’olandese van Boekel e il tedesco Dankert. Calcio d’inizio ore 21:00 allo Stadio Olimpico di. Dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Ludogorets, laè tornata al successo in Serie A sul campo dell’Empoli. Una vittoria per 2-1 fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra. A segno sono andati i soliti Paulo Dybala e Abraham pronti anche questa sera a trascinare laalla conquista dei tre punti. Tre punti che ...

