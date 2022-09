Rissa in carcere. 5 feriti (Di giovedì 15 settembre 2022) Una Rissa si è verificata ieri sera, poco dopo le 19, nel carcere di Taranto, al terzo piano, in una sezione destinata a detenuti con pena definitiva. Tarantini e leccesi si sono affrontati colpendosi con tutto ciò che capitava loro a tiro, comprese le gambe dei tavoli che hanno appositamente divelto. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Molti i feriti e contusi, tra cui due detenuti e tre appartenenti alla Polizia penitenziaria che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’ordine é stato ristabilito verso le 21.30. “Purtroppo – dice De Fazio – la politica di governo, al di là dei proclami e delle ipcrite dichiarazioni di facciata, seguita a disinteressarsi delle carceri, che nei fatti continuano a essere abbandonate a se stesse. I disordini sono quotidiani, così ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 settembre 2022) Unasi è verificata ieri sera, poco dopo le 19, neldi Taranto, al terzo piano, in una sezione destinata a detenuti con pena definitiva. Tarantini e leccesi si sono affrontati colpendosi con tutto ciò che capitava loro a tiro, comprese le gambe dei tavoli che hanno appositamente divelto. Lo rende noto Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Molti ie contusi, tra cui due detenuti e tre appartenenti alla Polizia penitenziaria che sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’ordine é stato ristabilito verso le 21.30. “Purtroppo – dice De Fazio – la politica di governo, al di là dei proclami e delle ipcrite dichiarazioni di facciata, seguita a disinteressarsi delle carceri, che nei fatti continuano a essere abbandonate a se stesse. I disordini sono quotidiani, così ...

