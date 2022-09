Pecoraro Scanio: “Le liste bloccate sottraggono rappresentanza ai territori” (Di giovedì 15 settembre 2022) Un referendum per abolire la legge elettorale truffa con cui andremo a votare anche il 25 settembre prossimo. È da tempo che l’ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, lavora al progetto “probabilmente inevitabile visto che la politica ha sempre altro da fare, e così rischiamo di tenerci un sistema come il Rosatellum, che azzera il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, favorendo l’astensionismo e il distacco dei cittadini dalla cosa pubblica”. Leader politici come Salvini ripetono in ogni occasione che gli elettori vogliono sentir parlare di ridurre le bollette piuttosto che dei modelli elettorali. “Un ottimo argomento per non restituire agli elettori il diritto di scegliere i loro parlamentari”, risponde Pecoraro Scanio, che ha letto l’intervista all’ex senatore del Pd Stefano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) Un referendum per abolire la legge elettorale truffa con cui andremo a votare anche il 25 settembre prossimo. È da tempo che l’ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente Alfonso, lavora al progetto “probabilmente inevitabile visto che la politica ha sempre altro da fare, e così rischiamo di tenerci un sistema come il Rosatellum, che azzera il rapporto tra rappresentanti e rappresentati, favorendo l’astensionismo e il distacco dei cittadini dalla cosa pubblica”. Leader politici come Salvini ripetono in ogni occasione che gli elettori vogliono sentir parlare di ridurre le bollette piuttosto che dei modelli elettorali. “Un ottimo argomento per non restituire agli elettori il diritto di scegliere i loro parlamentari”, risponde, che ha letto l’intervista all’ex senatore del Pd Stefano ...

SergioPerrotta1 : @FiorellaMannoia @manolo_loop Noi in compenso, ancora manteniamo Re Giorgio Napolitano, il conte Amato, il Barone P… - Marsca8 : RT @AnnaB1947: Sento i Dr. ri Pecoraro Scanio e Ricciardi parlare di energia quando hanno bloccato sempre tutto con i No. E Renzi è Calenda… - gmultatuli : RT @AnnaB1947: Sento i Dr. ri Pecoraro Scanio e Ricciardi parlare di energia quando hanno bloccato sempre tutto con i No. E Renzi è Calenda… - palermo24h : Pecoraro Scanio “Intervenire contro la crisi climatica” - Rosabianca123 : RT @AnnaB1947: Sento i Dr. ri Pecoraro Scanio e Ricciardi parlare di energia quando hanno bloccato sempre tutto con i No. E Renzi è Calenda… -

Pecoraro Scanio: "Le liste bloccate sottraggono rappresentanza ai territori" LA NOTIZIA IL VIDEO. Appello Pecoraro Scanio: candidati premier si impegnino sul clima Roma, 13 set. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, che esattamente 15 anni fa realizzò la più grande conferenza sui cambiamenti climatici d'Europa e la prima proposta di piano di adattamento, lancia ... Mediterranean Wine Art Fest 15-17 settembre Complesso di San Domenico Maggiore Tre giorni dedicati a vino, arte, cultura, benessere, organizzato dal presidente del MAVV Eugenio Gervasio, condotto dall'attrice Noemi Gherrero e la presenza di Luigi Moio (OIV) e Pia Donata Berlucch ... Roma, 13 set. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio, che esattamente 15 anni fa realizzò la più grande conferenza sui cambiamenti climatici d'Europa e la prima proposta di piano di adattamento, lancia ...Tre giorni dedicati a vino, arte, cultura, benessere, organizzato dal presidente del MAVV Eugenio Gervasio, condotto dall'attrice Noemi Gherrero e la presenza di Luigi Moio (OIV) e Pia Donata Berlucch ...