Pagelle Midtjylland-Lazio 5-1 | voti e tabellino Europa League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 settembre 2022) Le pagell di5-1, con ie ildel match valido per la seconda giornata di. Sconfitta pesantissima per Sarri, arriva una manita e si finisce anche con gli olè del pubblico di casa. A segno ci sono Paulinho, Kaba, Evander su rigore, Isaksen e Svitachenko, Milinkovic-Savic in gol per gli ospiti. Di seguito ecco ledella sfida di stasera, orribile per i biancocelesti. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Lossl 5.5; Thychosen 6.5, Sviatchenko 7, Dalsgaard 6.5, Paulinho 7; Olsson 6, Martinez 6 (17? st Charles 6), Evander 7; Isaksen 9 (32? st Chilufya sv), Kaba 7 (42? st Byskov sv), Dreyer 6.5. In panchina: Olafsson, Ugboh, Garternmann, Andersson, Sisto, Kouakou, ...