Non c'è pace per Novaya Gazeta. Stop anche l'on-line (Di giovedì 15 settembre 2022) La Corte suprema russa, su richiesta di Roskomnadzor, l'ente di controllo sui media del Paese, ha deciso di revocare la licenza anche al sito di Novaya Gazeta, il giornale indipendente diretto dal Premio Nobel per la pace, Dmitry Muratov. La Corte suprema russa, dopo la revoca della licenza che gli consentiva di stampare il quotidiano, ha bloccato anche il sito di Novaya Gazeta Al quotidiano indipendente russo, lo scorso 5 settembre, era stata revocata anche la licenza che gli consentiva di stampare il giornale in formato cartaceo sul territorio russo. Ora la stessa redazione, che da mesi opera all'estero, ha reso noto che la revoca prevede anche lo Stop all'edizione Internet entro i confini della Federazione ...

