Metro e bus a rischio, venerdì 16 sciopero di 8 ore (Di giovedì 15 settembre 2022) venerdì 16 settembre sono in programma 2 scioperi di 4 e 8 ore. Lo sciopero di 4 ore è stato proclamato dall'organizzazione sindacale Faisa Cisal con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12.30 alle 16.30. Lo sciopero di 8 ore è stato proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal e Orsa Tpl con astensione delle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 16.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 16:31. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter BusCotral. Ecco le motivazioni di Faisa Cisal: «Per la mancata convocazione da parte del Prefetto; per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 15 settembre 2022)16 settembre sono in programma 2 scioperi di 4 e 8 ore. Lodi 4 ore è stato proclamato dall'organizzazione sindacale Faisa Cisal con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12.30 alle 16.30. Lodi 8 ore è stato proclamato dalle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal e Orsa Tpl con astensione delle prestazioni lavorative dalle 8.30 alle 16.30. Saranno garantite tutte le corse fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 16:31. Tutte le informazioni sulla modalità disaranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter BusCotral. Ecco le motivazioni di Faisa Cisal: «Per la mancata convocazione da parte del Prefetto; per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di ...

gualtierieurope : In occasione della Settimana Europea Mobilità, sabato 17 settembre 2022, una giornata intera gratis su tutti i mezz… - vivereitalia : Venerdì 16 settembre sciopero di otto ore del trasporto pubblico: a rischio metro e bus - tempoweb : #Metro e #bus a rischio, #venerdì 16 #sciopero di 8 ore #autobus #metro #atac #cotral #roma #iltempoquotidiano… - romatoday : Sciopero, domani a Roma metro e bus a rischio per otto ore - patriziarutigl1 : RT @direpuntoit: Venerdì 16 settembre metro e bus a rischio per lo #sciopero nazionale del trasporto pubblico. -