Lazio, Sarri: 'Presuntuosi a livello immenso. Con i giocatori me la vedo io!' (Di giovedì 15 settembre 2022) HERNING - Una brutta sconfitta per la Lazio alla prima trasferta di Europa League. Il Midtjylland fa festa in casa per 5 - 1. E ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Maurizio Sarri ha commentato: "... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) HERNING - Una brutta sconfitta per laalla prima trasferta di Europa League. Il Midtjylland fa festa in casa per 5 - 1. E ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Maurizioha commentato: "...

sportface2016 : #Lazio, #Lotito: '#Sarri non va via, ma ci sono problemi da risolvere. E pensare che ho persino pagato gli stipendi… - sportface2016 : #MidtjyllandLazio, #Sarri: 'C'è un germe nel gruppo. Se è colpa mia, faccio un passo indietro' - flamanc24 : RT @spoilsport_it: #Lazio, #Sarri non ha alcuna intenzione di dimettersi ???? - Lore2121211 : @HeyMiChiamoCiao @GiuseppeFalcao Infatti anche la lazio ha infortunati e anche sarri si è lamentato del campo che fa schifo - flamanc24 : RT @CalciomercatoIl: Mi avete rotto il cazzo Con le dimissioni di Sarri. Cerchiamo di finirla qua, è tifiamo la nostra Lazio ???? -