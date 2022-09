La Svezia a destra, non accadeva da quasi 100 anni (Di giovedì 15 settembre 2022) Il voto popolare alle elezioni di domenica 11 settembre consegna la Svezia nelle mani della destra per la prima volta dal 1930. La premier socialdemocratica, Magdalena Andersson si è dimessa. I risultati definitivi delle elezioni in Svezia si sono saputi il 14 settembre, poiché mancava il conteggio dei voti degli svedesi all’estero. A soffiare nelle vele della coalizione di destra, dandole lo slancio necessario al sorpasso sul campo di sinistra, è stata l’ultradestra del rampante Jimmie Åkesson che – con il 20,6% delle preferenze – si è imposta come secondo partito al Riksdag, aprendo uno scenario mai visto prima nel Paese scandinavo. Foto Ansa/Epa Jonas EkstromerLa premier uscente Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, malgrado che il suo partito sia stato il più votato, col 30,4% delle ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 settembre 2022) Il voto popolare alle elezioni di domenica 11 settembre consegna lanelle mani dellaper la prima volta dal 1930. La premier socialdemocratica, Magdalena Andersson si è dimessa. I risultati definitivi delle elezioni insi sono saputi il 14 settembre, poiché mancava il conteggio dei voti degli svedesi all’estero. A soffiare nelle vele della coalizione di, dandole lo slancio necessario al sorpasso sul campo di sinistra, è stata l’ultradel rampante Jimmie Åkesson che – con il 20,6% delle preferenze – si è imposta come secondo partito al Riksdag, aprendo uno scenario mai visto prima nel Paese scandinavo. Foto Ansa/Epa Jonas EkstromerLa premier uscente Magdalena Andersson, leader dei socialdemocratici, malgrado che il suo partito sia stato il più votato, col 30,4% delle ...

Giorgiolaporta : In #Svezia vince la #destra alleata in #Europa con la #Meloni e si dimette la premier alleata di #Letta. A 10 gior… - matteosalvinimi : Anche nella bella e democratica #Svezia, sinistre sconfitte e a casa! Domenica 25 tocca a noi, andiamo a vincere!?? - Agenzia_Ansa : In Svezia ha vinto la coalizione di destra, sostenuta dall'ultradestra dei Democratici Svedesi di Jimmie Akesson. L… - MillarcaShade : Ecco l'estrema destra che ha preso il 20% in #Svezia Come al solito devo distruggere i sogni degli euroscettici e a… - tiziana_grasso : RT @HoaraBorselli: La #Svezia, patria della #Thunberg, il regno dei verdi, cede il passo alla #destra. I socialdemocratici salutano e guada… -