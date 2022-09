IPAB CSS di Valdagno | Concorso per 9 Posti come OSS

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’Centro Servizi Sociali Villa Serena diha indetto unPubblico per l’assunzione di 9 Figure ProfessionaliOperatore Socio Sanitario, categoria B1. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diCon determinazione dirigenziale n. 217 del 12 agosto 2022, è indetto unpubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novea tempo indeterminato e pieno di operatore socio sanitario (categoria B1 posizione economica B1 C.C.N.L. funzioni locali). Requisiti ed Invio della Domanda Requisiti specifici: attestato di qualifica di operatore socio sanitario o titolo equipollente. Termine di scadenza per la presentazione domande: la domanda ...