Incidente stradale per Zelensky: ecco cos'è successo davvero (Di giovedì 15 settembre 2022) Il convoglio del presidente stava facendo ritorno da Izyum e si è scontrato con un'auto privata in piazza Maidan a Kiev. Ferito l'autista dell'auto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 settembre 2022) Il convoglio del presidente stava facendo ritorno da Izyum e si è scontrato con un'auto privata in piazza Maidan a Kiev. Ferito l'autista dell'auto

