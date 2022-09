Genova, modello Skyway per la funivia dei Forti: “Da Principe alle alture in sette minuti” (Di giovedì 15 settembre 2022) I costruttori saranno gli stessi dell’impianto del Monte Bianco. Previste cabine da 60 posti e sorvolo fino a 85 metri d’altezza. La partenza sarà in via Fanti d’Italia, di fronte alla stazione marittima. Piciocchi: “Il progetto non è definitivo, presto una presentazione pubblica” Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 15 settembre 2022) I costruttori saranno gli stessi dell’impianto del Monte Bianco. Previste cabine da 60 posti e sorvolo fino a 85 metri d’altezza. La partenza sarà in via Fanti d’Italia, di fronte alla stazione marittima. Piciocchi: “Il progetto non è definitivo, presto una presentazione pubblica”

