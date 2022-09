Chelsea, Potter: “Buon atteggiamento, ma il risultato non ci soddisfa. Bisognava vincere” (Di giovedì 15 settembre 2022) All’esordio sulla panchina del Chelsea, Graham Potter si è dovuto accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Salisburgo nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2022/2023. “Il risultato ovviamente non ci soddisfa. Dopo il bel gol segnato ci siamo persi nel secondo tempo. Subire una rete non fa mai piacere, ma nel complesso mi è piaciuta la prova difensiva della squadra. Ci portiamo a casa questo punto con la consapevolezza di dover migliorare” ha detto l’allenatore dei blues ai microfoni di BT Sport. Nonostante alcuni lati positivi, Potter proprio non riesce a sorridere: “Buon atteggiamento, ma dovevano conquistare i tre punti. Il nostro obiettivo è essere competitivi e vincere. Personalmente non vedo l’ora di lavorare con i ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) All’esordio sulla panchina del, Grahamsi è dovuto accontentare di un pareggio per 1-1 contro il Salisburgo nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2022/2023. “Ilovviamente non ci. Dopo il bel gol segnato ci siamo persi nel secondo tempo. Subire una rete non fa mai piacere, ma nel complesso mi è piaciuta la prova difensiva della squadra. Ci portiamo a casa questo punto con la consapevolezza di dover migliorare” ha detto l’allenatore dei blues ai microfoni di BT Sport. Nonostante alcuni lati positivi,proprio non riesce a sorridere: “, ma dovevano conquistare i tre punti. Il nostro obiettivo è essere competitivi e. Personalmente non vedo l’ora di lavorare con i ...

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - DiMarzio : #Chelsea: #Potter, #Pochettino e #Zidane tra i possibili sostituti dell'esonerato #Tuchel - DiMarzio : .@ChelseaFC: ufficiale la nomina di #Potter come nuovo allenatore #PremierLeague - sportface2016 : #Chelsea, #Potter: “Buon atteggiamento, ma il risultato non ci soddisfa. Bisognava vincere” - sportli26181512 : Brighton-De Zerbi, il futuro è aperto: Corsa aperta per la panchina del Brighton. Dopo il milionario addio di Graha… -