Calcio: Europa League, Midtjylland-Lazio 5-1 (2) (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) - Nell'altro match del gruppo F gli olandesi del Feyenoord superano con un tennistico 6-0 in casa gli austriaci dello Sturm Graz. In classifica Lazio, Midtjylland, Feyenoord e Sturm Graz sono tutte a 3 punti, con una vittoria e una sconfitta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) - Nell'altro match del gruppo F gli olandesi del Feyenoord superano con un tennistico 6-0 in casa gli austriaci dello Sturm Graz. In classifica, Feyenoord e Sturm Graz sono tutte a 3 punti, con una vittoria e una sconfitta.

Gazzetta_it : Vlahovic impreciso e zero tiri nello specchio: delusione Dusan, in Europa non convince #JuveBenfica - Azzurri : ?? Buon compleanno a Fabio #Cannavaro?? ???? 136 presenze e 2 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - repubblica : Europa League: Roma-HJK Helsinki, segui la diretta della partita - Luxgraph : Ronaldo, primo gol in Europa League della carriera: 2-0 dello United allo Sheriff - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Midtyjlland-Lazio 5-1, clamoroso tracollo dei biancocelesti in Danimarca -